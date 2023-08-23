Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом





Про це



"Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Мі-8 приземлився у Харківській області.



У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.



Нагадаємо, що 17 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Про це повідомили високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах."Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що Мі-8 приземлився у Харківській області.У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.Нагадаємо, що 17 серпня оборонці України знищили два російські "алігатори"

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