Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
Сьогодні, 14:54
Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомили високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах.
"Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мі-8 приземлився у Харківській області.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.
Нагадаємо, що 17 серпня оборонці України знищили два російські "алігатори".
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Про це повідомили високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах.
"Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мі-8 приземлився у Харківській області.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.
Нагадаємо, що 17 серпня оборонці України знищили два російські "алігатори".
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