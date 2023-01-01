Вранці захисники збили два російських ударних гелікоптери Ка-52





Про це Микола Олещук.



"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" - повідомив Олещук.



У Повітряних силах уточнили, що це сталося близько 6 години ранку.



"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - розповіли у бригаді.



Зазначається, що вартість одного такого вертольота – $16 млн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього ранку, 17 серпня, оборонці України знищили два російські "алігатори".Про це повідомляють у 47 ОМБр та командувач Повітряних Сил ЗСУ"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" - повідомив Олещук.У Повітряних силах уточнили, що це сталося близько 6 години ранку."Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - розповіли у бригаді.Зазначається, що вартість одного такого вертольота – $16 млн.

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