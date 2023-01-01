Вранці захисники збили два російських ударних гелікоптери Ка-52

Вранці захисники збили два російських ударних гелікоптери Ка-52
Цього ранку, 17 серпня, оборонці України знищили два російські "алігатори".

Про це повідомляють у 47 ОМБр та командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" - повідомив Олещук.

У Повітряних силах уточнили, що це сталося близько 6 години ранку.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - розповіли у бригаді.

Зазначається, що вартість одного такого вертольота – $16 млн.

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Теги: Росія, Україна, війна
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