Вранці захисники збили два російських ударних гелікоптери Ка-52
Сьогодні, 10:05
Цього ранку, 17 серпня, оборонці України знищили два російські "алігатори".
Про це повідомляють у 47 ОМБр та командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" - повідомив Олещук.
У Повітряних силах уточнили, що це сталося близько 6 години ранку.
"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - розповіли у бригаді.
Зазначається, що вартість одного такого вертольота – $16 млн.
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Про це повідомляють у 47 ОМБр та командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" - повідомив Олещук.
У Повітряних силах уточнили, що це сталося близько 6 години ранку.
"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - розповіли у бригаді.
Зазначається, що вартість одного такого вертольота – $16 млн.
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Коментарі 1
Трикратний крадій пенсій жидофашистський клоун зеленський Піdорне ХYЙЛО лалала!!!
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