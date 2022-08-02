Оплата карткою в маршрутках Луцька: скільки порушників виявили





Мобільні групи (контролери) сканують електронні квитки пасажирів, банківські картки чи QR-коди з додатка CityCard, які підтверджують (або ні) оплату.



Які дані показує система АСОП у маршрутках



На міських автобусних маршрутах щоденно працює три мобільні групи від ТОВ "Волинь контроль сервіс". З цією фірмою Луцька міська рада уклала договір про надання послуг, — розповів Суспільному начальник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.



За сім місяців 2023-го, повідомив посадовець, контролери провели 215 тисяч 735 перевірок оплати проїзду (одна валідація — один пасажир). З них 7 355 перевірок показали, що проїзд не був оплачений.



"З такими пасажирами проводилася роз'яснювальна робота. Людині пропонується оплатити проїзд на місці. Якщо не оплачується, контролери в праві накладати штрафні санкції: 280 гривень за безквитковий проїзд в автобусі", — сказав Віктор Главічка.



У липні, зазначив начальник відділу транспорту, мобільні групи просканували 28 тисяч 745 оплат проїзду, де 859 не були оплачені належним чином.



"Контролери перевіряють наявність оплати по електронному квитку і виявляють пасажирів, де зовсім оплати нема чи водієві оплачували. Також ми проводимо рейдові перевірки щодо контролю за дотриманням водіями вимог розпорядчих документів організатора перевезень", – каже посадовець.



Збільшилась чи зменшилась кількість порушень у порівнянні з минулим роком, зазначив Віктор Главічка, сказати складно, оскільки контролю за оплатою проїзду був призупинений від початку дії воєнного стану. Роботу мобільних груп відновили в серпні 2022-го.



Яка ситуація з оплатою проїзду в тролейбусах



Оплату проїзду в тролейбусах наразі здійснюють 12 контролерів та один старший контролер контрольно-ревізійної групи "Луцького підприємства електротранспорту", – розповів головний інженер Володимир Бабич.



Згідно з інформацією, яку Суспільному надали в комунальному підприємстві, за січень-липень 2023 року оплату перевірили в 531 тисячі 410 пасажирів. Із них 15 тисяч 116 пасажирів не зареєстрували свій проїзд, штрафні санкції застосували до 305 пасажирів.



До 21 липня цього року, повідомили в підприємстві, штраф за безквитковий проїзд становив 120 гривень. З 21 липня, коли вартість проїзду в тролейбусі зросла до восьми гривень, штраф становить 160 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контроль за оплатою проїзду в громадському транспорті Луцької міської громади здійснюють дві структури: в автобусах — ТОВ "Волинь контроль сервіс", у тролейбусах – КП "Луцьке підприємство електротранспорту".Мобільні групи (контролери) сканують електронні квитки пасажирів, банківські картки чи QR-коди з додатка CityCard, які підтверджують (або ні) оплату. Суспільне дізнавалося, скільки перевірок оплати проїзду відбулося цього року та скількох пасажирів без квитків виявили.На міських автобусних маршрутах щоденно працює три мобільні групи від ТОВ "Волинь контроль сервіс". З цією фірмою Луцька міська рада уклала договір про надання послуг, — розповів Суспільному начальник відділу транспорту міськрадиЗа сім місяців 2023-го, повідомив посадовець, контролери провели 215 тисяч 735 перевірок оплати проїзду (одна валідація — один пасажир). З них 7 355 перевірок показали, що проїзд не був оплачений."З такими пасажирами проводилася роз'яснювальна робота. Людині пропонується оплатити проїзд на місці. Якщо не оплачується, контролери в праві накладати штрафні санкції: 280 гривень за безквитковий проїзд в автобусі", — сказав Віктор Главічка.У липні, зазначив начальник відділу транспорту, мобільні групи просканували 28 тисяч 745 оплат проїзду, де 859 не були оплачені належним чином."Контролери перевіряють наявність оплати по електронному квитку і виявляють пасажирів, де зовсім оплати нема чи водієві оплачували. Також ми проводимо рейдові перевірки щодо контролю за дотриманням водіями вимог розпорядчих документів організатора перевезень", – каже посадовець.Збільшилась чи зменшилась кількість порушень у порівнянні з минулим роком, зазначив Віктор Главічка, сказати складно, оскільки контролю за оплатою проїзду був призупинений від початку дії воєнного стану. Роботу мобільних груп відновили в серпні 2022-го.Оплату проїзду в тролейбусах наразі здійснюють 12 контролерів та один старший контролер контрольно-ревізійної групи "Луцького підприємства електротранспорту", – розповів головний інженер Володимир Бабич.Згідно з інформацією, яку Суспільному надали в комунальному підприємстві, за січень-липень 2023 року оплату перевірили в 531 тисячі 410 пасажирів. Із них 15 тисяч 116 пасажирів не зареєстрували свій проїзд, штрафні санкції застосували до 305 пасажирів.До 21 липня цього року, повідомили в підприємстві, штраф за безквитковий проїзд становив 120 гривень. З 21 липня, коли вартість проїзду в тролейбусі зросла до восьми гривень, штраф становить 160 гривень.

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