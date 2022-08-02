Оплата карткою в маршрутках Луцька: скільки порушників виявили

Оплата карткою в маршрутках Луцька: скільки порушників виявили
Контроль за оплатою проїзду в громадському транспорті Луцької міської громади здійснюють дві структури: в автобусах — ТОВ "Волинь контроль сервіс", у тролейбусах – КП "Луцьке підприємство електротранспорту".

Мобільні групи (контролери) сканують електронні квитки пасажирів, банківські картки чи QR-коди з додатка CityCard, які підтверджують (або ні) оплату. Суспільне дізнавалося, скільки перевірок оплати проїзду відбулося цього року та скількох пасажирів без квитків виявили.

Які дані показує система АСОП у маршрутках

На міських автобусних маршрутах щоденно працює три мобільні групи від ТОВ "Волинь контроль сервіс". З цією фірмою Луцька міська рада уклала договір про надання послуг, — розповів Суспільному начальник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.

За сім місяців 2023-го, повідомив посадовець, контролери провели 215 тисяч 735 перевірок оплати проїзду (одна валідація — один пасажир). З них 7 355 перевірок показали, що проїзд не був оплачений.

"З такими пасажирами проводилася роз'яснювальна робота. Людині пропонується оплатити проїзд на місці. Якщо не оплачується, контролери в праві накладати штрафні санкції: 280 гривень за безквитковий проїзд в автобусі", — сказав Віктор Главічка.

У липні, зазначив начальник відділу транспорту, мобільні групи просканували 28 тисяч 745 оплат проїзду, де 859 не були оплачені належним чином.

"Контролери перевіряють наявність оплати по електронному квитку і виявляють пасажирів, де зовсім оплати нема чи водієві оплачували. Також ми проводимо рейдові перевірки щодо контролю за дотриманням водіями вимог розпорядчих документів організатора перевезень", – каже посадовець.

Збільшилась чи зменшилась кількість порушень у порівнянні з минулим роком, зазначив Віктор Главічка, сказати складно, оскільки контролю за оплатою проїзду був призупинений від початку дії воєнного стану. Роботу мобільних груп відновили в серпні 2022-го.

Яка ситуація з оплатою проїзду в тролейбусах

Оплату проїзду в тролейбусах наразі здійснюють 12 контролерів та один старший контролер контрольно-ревізійної групи "Луцького підприємства електротранспорту", – розповів головний інженер Володимир Бабич.

Згідно з інформацією, яку Суспільному надали в комунальному підприємстві, за січень-липень 2023 року оплату перевірили в 531 тисячі 410 пасажирів. Із них 15 тисяч 116 пасажирів не зареєстрували свій проїзд, штрафні санкції застосували до 305 пасажирів.

До 21 липня цього року, повідомили в підприємстві, штраф за безквитковий проїзд становив 120 гривень. З 21 липня, коли вартість проїзду в тролейбусі зросла до восьми гривень, штраф становить 160 гривень.

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Теги: Луцьк, проїзд, маршрутки, контроль
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