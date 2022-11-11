Волинського піротехніка нагородили відзнакою за розмінування Миколаївщини

Волинського піротехніка нагородили відзнакою за розмінування Миколаївщини
Піротехніки ДСНС отримали нагороди за розмінування Миколаївщини.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов та перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.

Серед нагороджених - заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Портусь. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації "Святий Миколай Чудотворець" .

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Теги: ДСНС, Волинь, розмінування, Миколаївщина
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