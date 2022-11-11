Волинського піротехніка нагородили відзнакою за розмінування Миколаївщини





Про це повідомили у ДСНС Волині.



16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов та перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.



Серед нагороджених - заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Портусь. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації "Святий Миколай Чудотворець" .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Піротехніки ДСНС отримали нагороди за розмінування Миколаївщини.Про це повідомили у ДСНС Волині.16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністраціїта перший заступник голови Миколаївської обласної радизустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.Серед нагороджених - заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації "Святий Миколай Чудотворець" .

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