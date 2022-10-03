У Луцьку повідомили про замінування ТРЦ «Порт Сіті». ОНОВЛЕНО





Про це повідомили в адміністрації закладу.



"Надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. Просимо залишити будівлю.



На території працюють всі відповідальні служби. Зберігайте спокій, та бережіть себе! Слідкуйте за офіційними повідомленнями про подальшу роботу ТРЦ", - йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 12.19



Інформація про замінування торгового центру «Порт Сіті» не підтвердилася. Відповідальні служби здійснили повну перевірку ТРЦ.



В адміністрації закладу повідомили, що з 13:15 ТРЦ працюватиме в штатному режимі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 серпня, у Луцьку надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру "Порт Сіті".Про це повідомили в адміністрації закладу."Надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. Просимо залишити будівлю.На території працюють всі відповідальні служби. Зберігайте спокій, та бережіть себе! Слідкуйте за офіційними повідомленнями про подальшу роботу ТРЦ", - йдеться в повідомленні.Інформація про замінування торгового центру «Порт Сіті» не підтвердилася. Відповідальні служби здійснили повну перевірку ТРЦ.В адміністрації закладу повідомили, що з 13:15 ТРЦ працюватиме в штатному режимі.

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