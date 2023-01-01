Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва

Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва
СБУ затримала російського агента, який «готував» новий ракетний обстріл Києва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки провела на Київщині спецоперацію, у результаті якої затримала ще одного російського агента-коригувальника.

Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).

За вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.

Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Також фігурант «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.

За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів рф по Києву та прилеглих населених пунктах.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника «на гарячому», коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив’язував» її GPS-координати до електронної карти.

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні «резюме» на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Довічне ув’язнення загрожує 23-річному одеситу, який «готував» новий ракетний обстріл Києва

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ, агент
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