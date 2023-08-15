У лікарні в Києві помер воїн з Волині Андрій Гурський

У лікарні в Києві помер воїн з Волині Андрій Гурський
Перестало битися серце воїна з Волині Андрія Гурського.

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

"Із сумом та болем повідомляємо про смерть нашого земляка, солдата військової частини А71/13, жителя села Тристень, Гурського Андрія Володимировича, 1993 року народження, який помер 15.08.2023 року внаслідок хвороби в лікарні м. Київ. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, близьким, друзям та побратимам Андрія", - йдеться в повідомленні.

На території громади оголошена триденна жалоба з 17 - 19 серпня. Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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