У лікарні в Києві помер воїн з Волині Андрій Гурський

Андрія Гурського.



Про це



"Із сумом та болем повідомляємо про смерть нашого земляка, солдата військової частини А71/13, жителя села Тристень, Гурського Андрія Володимировича, 1993 року народження, який помер 15.08.2023 року внаслідок хвороби в лікарні м. Київ. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, близьким, друзям та побратимам Андрія", - йдеться в повідомленні.



На території громади оголошена триденна жалоба з 17 - 19 серпня. Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце воїна з ВолиніПро це повідомили у Доросинівській громаді."Із сумом та болем повідомляємо про смерть нашого земляка, солдата військової частини А71/13, жителя села Тристень, Гурського Андрія Володимировича, 1993 року народження, який помер 15.08.2023 року внаслідок хвороби в лікарні м. Київ. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, близьким, друзям та побратимам Андрія", - йдеться в повідомленні.На території громади оголошена триденна жалоба з 17 - 19 серпня. Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.

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