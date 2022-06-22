Двоє п'яних волинян погрожували чоловікові сокирою та вдарили ножем

Двоє п'яних волинян погрожували чоловікові сокирою та вдарили ножем
Двоє волинян постануть перед судом, які погрожували чоловікові сокиркою та вдарили ножем.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним та 47-річним ковельчанами хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

За даними слідства, зранку 23 червня 2023 року нетверезі чоловіки в одному з магазинів у Ковелі зчинили конфлікт із 23-річним чоловіком через його татуювання.

Старший зі зловмисників, вісім разів до цього судимий, лаючись, погрожував потерпілому кухонною сокиркою, яку мав із собою.

Його ж спільник, судимий до цього пять разів, наздогнав чоловіка, який хотів уникнути конфлікту, за межами магазину та вдарив його ножем.

На щастя, травма виявилась поверхневою.

Обвинувачені, один із яких перебуває під вартою, а інший – під домашнім арештом, вкотре постануть перед судом.

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Теги: Ковель, татуювання, ніж, сокира
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