Двоє п'яних волинян погрожували чоловікові сокирою та вдарили ножем

Двоє волинян постануть перед судом, які погрожували чоловікові сокиркою та вдарили ножем.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним та 47-річним ковельчанами хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.За даними слідства, зранку 23 червня 2023 року нетверезі чоловіки в одному з магазинів у Ковелі зчинили конфлікт із 23-річним чоловіком через його татуювання.Старший зі зловмисників, вісім разів до цього судимий, лаючись, погрожував потерпілому кухонною сокиркою, яку мав із собою.Його ж спільник, судимий до цього пять разів, наздогнав чоловіка, який хотів уникнути конфлікту, за межами магазину та вдарив його ножем.На щастя, травма виявилась поверхневою.Обвинувачені, один із яких перебуває під вартою, а інший – під домашнім арештом, вкотре постануть перед судом.