Двоє п'яних волинян погрожували чоловікові сокирою та вдарили ножем
Сьогодні, 12:53
Двоє волинян постануть перед судом, які погрожували чоловікові сокиркою та вдарили ножем.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним та 47-річним ковельчанами хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
За даними слідства, зранку 23 червня 2023 року нетверезі чоловіки в одному з магазинів у Ковелі зчинили конфлікт із 23-річним чоловіком через його татуювання.
Старший зі зловмисників, вісім разів до цього судимий, лаючись, погрожував потерпілому кухонною сокиркою, яку мав із собою.
Його ж спільник, судимий до цього пять разів, наздогнав чоловіка, який хотів уникнути конфлікту, за межами магазину та вдарив його ножем.
На щастя, травма виявилась поверхневою.
Обвинувачені, один із яких перебуває під вартою, а інший – під домашнім арештом, вкотре постануть перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 44-річним та 47-річним ковельчанами хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
За даними слідства, зранку 23 червня 2023 року нетверезі чоловіки в одному з магазинів у Ковелі зчинили конфлікт із 23-річним чоловіком через його татуювання.
Старший зі зловмисників, вісім разів до цього судимий, лаючись, погрожував потерпілому кухонною сокиркою, яку мав із собою.
Його ж спільник, судимий до цього пять разів, наздогнав чоловіка, який хотів уникнути конфлікту, за межами магазину та вдарив його ножем.
На щастя, травма виявилась поверхневою.
Обвинувачені, один із яких перебуває під вартою, а інший – під домашнім арештом, вкотре постануть перед судом.
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