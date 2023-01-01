Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Русланом Карпюком

Русланом Карпюком.



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"Завтра, 18 серпня, очікуємо прибуття кортежу з тілом загиблого Героя Руслана Карпюка. Орієнтовно о 10.30 год траурний кортеж вирушить з Луцька в Торчин. Попрощатися з Русланом Карпюком зможете біля батьківської хати в Торчині близько 11.00 год. Далі похоронний кортеж вирушить у церкву села Веселе. Поховають Руслана на кладовищі у Веселому.



Зустріньмо гідно нашого Героя, сформувавши живий коридор від початку громади у селі Усичі до родинної хати та до останнього місця спочинку у Веселому", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 серпня, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Торчинській громаді."Завтра, 18 серпня, очікуємо прибуття кортежу з тілом загиблого Героя Руслана Карпюка. Орієнтовно о 10.30 год траурний кортеж вирушить з Луцька в Торчин. Попрощатися з Русланом Карпюком зможете біля батьківської хати в Торчині близько 11.00 год. Далі похоронний кортеж вирушить у церкву села Веселе. Поховають Руслана на кладовищі у Веселому.Зустріньмо гідно нашого Героя, сформувавши живий коридор від початку громади у селі Усичі до родинної хати та до останнього місця спочинку у Веселому", - йдеться в повідомленні.

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