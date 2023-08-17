Два збитих сьогодні російських гвинтокрили не могли б літати без іноземних компонентів, – Єрмак

Два збитих сьогодні російських гвинтокрили не могли б літати без іноземних компонентів, – Єрмак
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів.

Про це пише LB.ua.

“Наші фахівці давно досліджують Ка-52. Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти”, - повідомив Єрмак.

За його словами, Україна вивчає шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій, і працює з Урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК.

Зокрема, група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію партнерам. Вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях.

“Але санкцій потрібно більше, тому ближчим часом ми опублікуємо документ з додатковими пропозиціями. Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще - позбавити росію можливостей його виробляти”, - підсумував глава Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні зранку Сили оборони ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку. Його знищив підрозділ ЗРВ Повітряних Сил. Пізніше стало відомо, що на Запоріжжі ЗСУ знищили ще один Ка-52 "Алігатор" ворога. Вартість одного гелікоптера – 16 млн доларів.

Раніше Єрмак повідомив, що Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників. Йдеться, зокрема, про ударний "Ланцет" та розвідувальний "Орлан".

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Теги: Росія, Україна, війна, гвинтокрили
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