Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Відомий луцький фотограф Володимир Хомич одружився із маркетологинею Олександрою Сов’як.
Світлинами із події діляться у соцмережах друзі пари, передає Район. Луцьк.
Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.
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Світлинами із події діляться у соцмережах друзі пари, передає Район. Луцьк.
Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.
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