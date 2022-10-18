Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО

Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО
Відомий луцький фотограф Володимир Хомич одружився із маркетологинею Олександрою Сов’як.

Світлинами із події діляться у соцмережах друзі пари, передає Район. Луцьк.

Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.

Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО

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Теги: весілля, Луцьк
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