Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО

Володимир Хомич одружився із маркетологинею Олександрою Сов’як.



Світлинами із події діляться у соцмережах друзі пари, передає



Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.



А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.





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