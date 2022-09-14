У Луцьку просять допомогти встановити особи дівчат, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Луцькі оперативники встановлюють особи дівчат, підозрюваних у вчиненні крадіжок.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Особи, зображені на фото, обґрунтовано підозрюються у вчинені крадіжок з магазинів в обласному центрі. Їх зафіксували камери відеоспостереження.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Особи, зображені на фото, обґрунтовано підозрюються у вчинені крадіжок з магазинів в обласному центрі. Їх зафіксували камери відеоспостереження.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
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