Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, пише Громадське.

РНБО рекомендувала Залужному ухвалити рішення щодо керівників обласних ТЦК та СП, «припинивши практику їх ротацій».

Раніше у коментарі Громадському Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснило, що «звільнення» військкоматів на практиці означає, що їх виводять у розпорядження, тобто на них чекає служба в інших підрозділах, зокрема бойових бригадах.

Призначати нових обласних військкомів радять за рекомендаціями командувачів оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ з-поміж офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

Офісу Генпрокурора, НАЗК та ДБР дали місяць, щоб вжити додаткових заходів з протидії корупції та інших правопорушень у військкоматах.

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Теги: Зеленський, військкомат, звільнення
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Коментарі 1
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Аяяяй що тепер буде з оплаченими білими квиточками :(
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