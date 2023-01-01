На Волині прощатимуться з воїном Володимиром Черепніним

На Волині прощатимуться з воїном Володимиром Черепніним
Завтра, 18 серпня, очікують прибуття тіла померлого військовослужбовця Володимира Черепніна додому в село Древині маршрутом Володимир – Древині.

Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.

З міста Володимир траурний кортеж вирушить о 11 годині 00 хвилин.

Кортеж буде рухатися через села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині.

О 12 годині 18 серпня 2023 року розпочнеться поминальна панахида у Свято-Дмитрівській церкві с. Древині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Володимир Черепнін, прощання, смерть
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