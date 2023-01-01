На Волині прощатимуться з воїном Володимиром Черепніним
Сьогодні, 17:37
Завтра, 18 серпня, очікують прибуття тіла померлого військовослужбовця Володимира Черепніна додому в село Древині маршрутом Володимир – Древині.
Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
З міста Володимир траурний кортеж вирушить о 11 годині 00 хвилин.
Кортеж буде рухатися через села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині.
О 12 годині 18 серпня 2023 року розпочнеться поминальна панахида у Свято-Дмитрівській церкві с. Древині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
З міста Володимир траурний кортеж вирушить о 11 годині 00 хвилин.
Кортеж буде рухатися через села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині.
О 12 годині 18 серпня 2023 року розпочнеться поминальна панахида у Свято-Дмитрівській церкві с. Древині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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