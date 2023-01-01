На Волині прощатимуться з воїном Володимиром Черепніним

Володимира Черепніна додому в село Древині маршрутом Володимир – Древині.



Про це



З міста Володимир траурний кортеж вирушить о 11 годині 00 хвилин.



Кортеж буде рухатися через села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині.



О 12 годині 18 серпня 2023 року розпочнеться поминальна панахида у Свято-Дмитрівській церкві с. Древині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 серпня, очікують прибуття тіла померлого військовослужбовцядодому в село Древині маршрутом Володимир – Древині.Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.З міста Володимир траурний кортеж вирушить о 11 годині 00 хвилин.Кортеж буде рухатися через села Соснина, Менчичі, Мишів, Древині.О 12 годині 18 серпня 2023 року розпочнеться поминальна панахида у Свято-Дмитрівській церкві с. Древині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію