Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін

Володимир Черепнін.



Про це



"Невблаганна смерть забрала життя військовослужбовця, який призваний під час мобілізації, солдата Черепніна Володимира В’ячеславовича.



Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Володимира Черепніна – та розділяють їх горе.



Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.



У зв’язку зі смертю нашого Черепніна Володимира В’ячеславовича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 16-18 серпня 2023 року.



"Для вшанування пам’яті померлого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголошують у громаді.



Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя буде надана додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер Герой з села Древині Іваничівської громадиПро це повідомили у громаді."Невблаганна смерть забрала життя військовослужбовця, який призваний під час мобілізації, солдата Черепніна Володимира В’ячеславовича.Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Володимира Черепніна – та розділяють їх горе.Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.У зв’язку зі смертю нашого Черепніна Володимира В’ячеславовича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 16-18 серпня 2023 року."Для вшанування пам’яті померлого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголошують у громаді.Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя буде надана додатково.

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