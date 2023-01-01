Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським
Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.

Маршрут траурного кортежу:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.

Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.

Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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