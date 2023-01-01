Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським
Сьогодні, 14:00
Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.
Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.
Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.
Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.
Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Миколаєві дві посадовиці обленерго досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України
Сьогодні, 14:20
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським
Сьогодні, 14:00
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін
Сьогодні, 13:48
«Ми працювали практично в тилу ворога»: волинський поліцейський Сергій Кравчук про службу в зоні бойових дій
Сьогодні, 13:40
Медіа