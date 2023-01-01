У Миколаєві дві посадовиці обленерго досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України

У Миколаєві дві посадовиці обленерго досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України
СБУ затримала у Миколаєві двох посадовиць обленерго, які досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і затримала ще двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію рф.
Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ «Миколаївобленерго» та її заступниця.

У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.

Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо «термінів» захоплення українських територій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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