Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон

Гапон Сергій Миколайович, 25.05.1974 року народження.



Про це



"17 серпня 2023 року в Устилузькій громаді оголошено Днем жалоби в знак скорботи за загиблим військовослужбовцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою.



Прощання з загиблим захисником України Сергієм Гапоном відбудеться 17 серпня у храмі села Лудин о 10.00 годині. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Лудин.



Просимо жителів Устилузької громади сформувати коридор шани (о 9.20 год.)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті ворожого обстрілу 11 серпня 2023 року загинув мешканець села Рогожани, 25.05.1974 року народження.Про це повідомили в Устилузькій громаді."17 серпня 2023 року в Устилузькій громаді оголошено Днем жалоби в знак скорботи за загиблим військовослужбовцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою.Прощання з загиблим захисником України Сергієм Гапоном відбудеться 17 серпня у храмі села Лудин о 10.00 годині. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Лудин.Просимо жителів Устилузької громади сформувати коридор шани (о 9.20 год.)", - йдеться в повідомленні.

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