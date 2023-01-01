Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон
Сьогодні, 15:05
В результаті ворожого обстрілу 11 серпня 2023 року загинув мешканець села Рогожани Гапон Сергій Миколайович, 25.05.1974 року народження.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"17 серпня 2023 року в Устилузькій громаді оголошено Днем жалоби в знак скорботи за загиблим військовослужбовцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою.
Прощання з загиблим захисником України Сергієм Гапоном відбудеться 17 серпня у храмі села Лудин о 10.00 годині. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Лудин.
Просимо жителів Устилузької громади сформувати коридор шани (о 9.20 год.)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"17 серпня 2023 року в Устилузькій громаді оголошено Днем жалоби в знак скорботи за загиблим військовослужбовцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою.
Прощання з загиблим захисником України Сергієм Гапоном відбудеться 17 серпня у храмі села Лудин о 10.00 годині. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Лудин.
Просимо жителів Устилузької громади сформувати коридор шани (о 9.20 год.)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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