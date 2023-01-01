Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон
В результаті ворожого обстрілу 11 серпня 2023 року загинув мешканець села Рогожани Гапон Сергій Миколайович, 25.05.1974 року народження.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"17 серпня 2023 року в Устилузькій громаді оголошено Днем жалоби в знак скорботи за загиблим військовослужбовцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою.

Прощання з загиблим захисником України Сергієм Гапоном відбудеться 17 серпня у храмі села Лудин о 10.00 годині. Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Лудин.

Просимо жителів Устилузької громади сформувати коридор шани (о 9.20 год.)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 30% видатків держбюджету України – виплати військовим
Сьогодні, 15:36
У Ковелі серед вулиці знайшли дитину: розшукують батьків
Сьогодні, 15:21
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон
Сьогодні, 15:05
Палія з Волині оштрафували на 113 тисяч за масштабну пожежу в заказнику
Сьогодні, 14:45
У Миколаєві дві посадовиці обленерго досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм, бійцем ОЗСП «Любарт» Вадимом Бельським
Сьогодні, 14:00
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін
Сьогодні, 13:48
На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн
Сьогодні, 13:11
У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 30% видатків держбюджету України – виплати військовим
Сьогодні, 15:36
 0
У Ковелі серед вулиці знайшли дитину: розшукують батьків
Сьогодні, 15:21
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гапон
Сьогодні, 15:05
 0
Палія з Волині оштрафували на 113 тисяч за масштабну пожежу в заказнику
Сьогодні, 14:45
 0
У Миколаєві дві посадовиці обленерго досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8