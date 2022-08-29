У Ковелі серед вулиці знайшли дитину: розшукують батьків. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:21
Сьогодні, біля костелу на вулиці Вербицького, 4 у Ковелі знайшли дитину, яка блукала сама.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.
Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 16 годину 15 серпня рідних хлопчика розшукали.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.
Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 16 годину 15 серпня рідних хлопчика розшукали.
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Коментарі 1
Я б забрала . А то нікому не треба
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