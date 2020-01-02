Понад 30% видатків держбюджету України – виплати військовим

Понад 30% видатків держбюджету України – виплати військовим
Загальна сума видатків держбюджету України за січень-липень 2023 року становить 1640,1 млрд гривень. Із них 669,9 млрд гривень пішли на оплату праці, більшість — на грошове утримання військовослужбовців.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Так, за січень-липень 2023 року на грошове утримання військових спрямовано 518,8 млрд гривень. Це майже 32% усіх видатків із держбюджету України за останні пів року. Лише в липні на цю статтю видатків виділили 76,9 млрд гривень.

Також із січня 406,3 млрд гривень (або 24,8% від загального обсягу видатків) направили на оплату використання товарів і послуг, а саме:

276,9 млрд гривень — для підтримки Збройних сил України: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчів.

78,6 млрд гривень перераховано Нацслужбою здоров’я України на програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Ще 304,6 млрд гривень (або 18,6% від усіх видатків) направили на соціальне забезпечення — виплату пенсій, допомоги, стипендій.

5,6% від загального обсягу видатків (92,3 млрд гривень) пішло на трансферти місцевим бюджетам. Також 128,1 млрд гривень (або 7,8% від загального обсягу) направили на обслуговування державного боргу.

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Теги: виплати, бюджет
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