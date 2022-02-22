На Волині – смертельна ДТП: молоковоз збив водійку скутера

На Волині – смертельна ДТП: молоковоз збив водійку скутера
У Любешеві 16 серпня сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула водійка скутера.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини в телеграмі.

ДТП трапилася на дорозі в напрямку села Залізниця: на скутеристку наїхав молоковоз.

Як повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов о 15:13.

Медики з любешівської швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, Любешів
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