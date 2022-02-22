На Волині – смертельна ДТП: молоковоз збив водійку скутера





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ДТП трапилася на дорозі в напрямку села Залізниця: на скутеристку наїхав молоковоз.



Як повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов о 15:13.



Медики з любешівської швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешеві 16 серпня сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула водійка скутера.Про це повідомляє ІА Волинські Новини в телеграмі.ДТП трапилася на дорозі в напрямку села Залізниця: на скутеристку наїхав молоковоз.Як повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов о 15:13.Медики з любешівської швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям.

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