На Волині – смертельна ДТП: молоковоз збив водійку скутера
Сьогодні, 16:01
У Любешеві 16 серпня сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула водійка скутера.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини в телеграмі.
ДТП трапилася на дорозі в напрямку села Залізниця: на скутеристку наїхав молоковоз.
Як повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов о 15:13.
Медики з любешівської швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини в телеграмі.
ДТП трапилася на дорозі в напрямку села Залізниця: на скутеристку наїхав молоковоз.
Як повідомили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов о 15:13.
Медики з любешівської швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям.
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