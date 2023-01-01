Знайшли рідних хлопчика, який загубився у Ковелі

Знайшли рідних хлопчика, який загубився у Ковелі
Сьогодні, 16 серпня, біля костелу на вулиці Вербицького, 4 у Ковелі знайшли дитину, яка блукала сама. Поліцейські шукали батьків хлопчика.

Станом на 16 годину рідних вже розшукали.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.

Поліцейські додають, що із хлопчиком все гаразд. Правоохоронці також дякують за допомогу небайдужим.

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