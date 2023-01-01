Знайшли рідних хлопчика, який загубився у Ковелі





Станом на 16 годину рідних вже розшукали.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.



Поліцейські додають, що із хлопчиком все гаразд. Правоохоронці також дякують за допомогу небайдужим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, біля костелу на вулиці Вербицького, 4 у Ковелі знайшли дитину, яка блукала сама. Поліцейські шукали батьків хлопчика.Станом на 16 годину рідних вже розшукали.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.Поліцейські додають, що із хлопчиком все гаразд. Правоохоронці також дякують за допомогу небайдужим.

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