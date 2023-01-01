«На щиті» в рідний Нововолинськ повертається Герой Роман Шеремет

Роман Шеремет.



Про це Борис Карпус.



"Зустріч на вʼїзді в місто о 9:30. Закликаю прибути й гідно зустріти Захисника. Коридором шани проводимо Героя до його будинку за адресою: вулиця Сонячна, 1. Там відбудеться невелика панахида.



О 10:30 у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 17 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ ГеройПро це повідомив мер міста"Зустріч на вʼїзді в місто о 9:30. Закликаю прибути й гідно зустріти Захисника. Коридором шани проводимо Героя до його будинку за адресою: вулиця Сонячна, 1. Там відбудеться невелика панахида.О 10:30 у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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