«На щиті» в рідний Нововолинськ повертається Герой Роман Шеремет

«На щиті» в рідний Нововолинськ повертається Герой Роман Шеремет
Завтра, 17 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ Герой Роман Шеремет.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

"Зустріч на вʼїзді в місто о 9:30. Закликаю прибути й гідно зустріти Захисника. Коридором шани проводимо Героя до його будинку за адресою: вулиця Сонячна, 1. Там відбудеться невелика панахида.

О 10:30 у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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