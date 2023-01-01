«На щиті» в рідний Нововолинськ повертається Герой Роман Шеремет
Сьогодні, 16:43
Завтра, 17 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ Герой Роман Шеремет.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто о 9:30. Закликаю прибути й гідно зустріти Захисника. Коридором шани проводимо Героя до його будинку за адресою: вулиця Сонячна, 1. Там відбудеться невелика панахида.
О 10:30 у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто о 9:30. Закликаю прибути й гідно зустріти Захисника. Коридором шани проводимо Героя до його будинку за адресою: вулиця Сонячна, 1. Там відбудеться невелика панахида.
О 10:30 у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку) розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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