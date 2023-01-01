У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО

Роман із Запоріжжя, який перебуває на лікуванні у місцевому госпіталі, та його тендітна кохана Таїсія офіційно поєднали долі.



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"У поглядах цієї пари - і біль від пережитого, і море хвилювань, та найбільше - любові й ніжності один до одного. Сердечно бажаємо молодятам не втрачати оптимізму і надії, спокою та витривалості у важкий для кожного час. Хай спільна життєва стежина тривало веде вас у добрі, коханні, розумінні! А ми щиро вдячні нашому захиснику за можливість жити і працювати! Його ціна - втрачене здоров’я і спокій. Хай відновиться сила, додасться енергія, збережеться запал впевнено йти до Перемоги", - йдеться в повідомленні.



У ЦНАПі нагадують, що тут пропонують комплексну послугу із укладання шлюбу, у тому числі в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища.



"Швидко, зручно ви можете подати документи, узгодити час і офіційно зареєструвати ваші відносини. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.: (0332) 777889, 777894", - додають в установі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хвилююче і щемливо сьогодні відбулася церемонія державної реєстрації шлюбу у ЦНАПі міста Луцька. Мужній і втомлений військовослужбовецьіз Запоріжжя, який перебуває на лікуванні у місцевому госпіталі, та його тендітна коханаофіційно поєднали долі.Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку."У поглядах цієї пари - і біль від пережитого, і море хвилювань, та найбільше - любові й ніжності один до одного. Сердечно бажаємо молодятам не втрачати оптимізму і надії, спокою та витривалості у важкий для кожного час. Хай спільна життєва стежина тривало веде вас у добрі, коханні, розумінні! А ми щиро вдячні нашому захиснику за можливість жити і працювати! Його ціна - втрачене здоров’я і спокій. Хай відновиться сила, додасться енергія, збережеться запал впевнено йти до Перемоги", - йдеться в повідомленні.У ЦНАПі нагадують, що тут пропонують комплексну послугу із укладання шлюбу, у тому числі в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища."Швидко, зручно ви можете подати документи, узгодити час і офіційно зареєструвати ваші відносини. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.: (0332) 777889, 777894", - додають в установі.

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