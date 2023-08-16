Росіяни почали виготовляти окремі деталі до «шахедів», – ГУР





Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише



"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.



Представник ГУР сказав, що у рф є намір та завдання вийти на повноцінне виробництво цих безпілотників. Таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і поки виконати його не виходило.



"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.



Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники почали виготовляти окремі деталі до дронів-камікадзе Shahed-136.Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки, пише LB.ua "Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.Представник ГУР сказав, що у рф є намір та завдання вийти на повноцінне виробництво цих безпілотників. Таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і поки виконати його не виходило."Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію