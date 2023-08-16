Росіяни почали виготовляти окремі деталі до «шахедів», – ГУР
Сьогодні, 18:38
Російські загарбники почали виготовляти окремі деталі до дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише LB.ua.
"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.
Представник ГУР сказав, що у рф є намір та завдання вийти на повноцінне виробництво цих безпілотників. Таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і поки виконати його не виходило.
"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.
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Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише LB.ua.
"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.
Представник ГУР сказав, що у рф є намір та завдання вийти на повноцінне виробництво цих безпілотників. Таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і поки виконати його не виходило.
"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.
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