На Волині тимчасово заборонили масові релігійні заходи





Про це Юрій Погуляйко.



Мова про:



- обмеження в проведенні з 19 по 25 серпня 2023 року масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій у Волинській області.



- продовження укріплення державного кордону, що межує із Білоруссю.



Зокрема, начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський доповів про проведену роботу та повідомив про потреби.



"Тож під час засідання вирішили залучити до підтримки в облаштуванні фортифікацій на лінії розмежування і територіальні громади області.



Мова про мобілізацію сил та фінансів бюджетів тергромад, адже обороноздатність – це питання не лише прикордонних районів чи обласного бюджету.



Також йшлося про продовження заборони на період воєнного стану проведення полювання на території Волинської області", - зазначив Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, відбулось засідання Ради оборони області, під час якого прийняли кілька важливих рішень, які необхідні в інтересах національної безпеки та безпеки волинян.Про це повідомив голова Волинської ОВА- обмеження в проведенні з 19 по 25 серпня 2023 року масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій у Волинській області.- продовження укріплення державного кордону, що межує із Білоруссю.Зокрема, начальник Волинського прикордонного загонудоповів про проведену роботу та повідомив про потреби."Тож під час засідання вирішили залучити до підтримки в облаштуванні фортифікацій на лінії розмежування і територіальні громади області.Мова про мобілізацію сил та фінансів бюджетів тергромад, адже обороноздатність – це питання не лише прикордонних районів чи обласного бюджету.Також йшлося про продовження заборони на період воєнного стану проведення полювання на території Волинської області", - зазначив Погуляйко.

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