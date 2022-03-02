На Волині тимчасово заборонили масові релігійні заходи

На Волині тимчасово заборонили масові релігійні заходи
Сьогодні, 16 серпня, відбулось засідання Ради оборони області, під час якого прийняли кілька важливих рішень, які необхідні в інтересах національної безпеки та безпеки волинян.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Мова про:

- обмеження в проведенні з 19 по 25 серпня 2023 року масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій у Волинській області.

- продовження укріплення державного кордону, що межує із Білоруссю.

Зокрема, начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський доповів про проведену роботу та повідомив про потреби.

"Тож під час засідання вирішили залучити до підтримки в облаштуванні фортифікацій на лінії розмежування і територіальні громади області.

Мова про мобілізацію сил та фінансів бюджетів тергромад, адже обороноздатність – це питання не лише прикордонних районів чи обласного бюджету.

Також йшлося про продовження заборони на період воєнного стану проведення полювання на території Волинської області", - зазначив Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ради оборони Волинської області, ОВА, Погуляйко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На окупованій Херсонщині росіяни посилили фільтраційні заходи: масово обшукують будинки, – Генштаб
Сьогодні, 19:21
Чиновник НАТО вибачився за свої слова про відмову України від територій
Сьогодні, 19:10
На Волині тимчасово заборонили масові релігійні заходи
Сьогодні, 19:07
Росіяни почали виготовляти окремі деталі до «шахедів», – ГУР
Сьогодні, 18:38
У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Погуляйко розповів про роботу ринків та автобусні перевезення на Волині Погуляйко розповів про роботу ринків та автобусні перевезення на Волині
02 березень, 2022, 16:05
Волинь – серед лідерів програми «єОселя» Волинь – серед лідерів програми «єОселя»
18 липень, 07:33
Луцьким гвардійцям призначили нового командира Луцьким гвардійцям призначили нового командира
24 квітень, 16:26
Зеленський провів нараду з владою та силовиками Волині. ВІДЕО Зеленський провів нараду з владою та силовиками Волині. ВІДЕО
19 квітень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На окупованій Херсонщині росіяни посилили фільтраційні заходи: масово обшукують будинки, – Генштаб
Сьогодні, 19:21
 0
Чиновник НАТО вибачився за свої слова про відмову України від територій
Сьогодні, 19:10
 0
На Волині тимчасово заборонили масові релігійні заходи
Сьогодні, 19:07
 0
Росіяни почали виготовляти окремі деталі до «шахедів», – ГУР
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8