Організація USAID презентувала грантові можливості в Луцьку





Що це за організація та за чий кошт фінансується?



USAID — незалежне агентство федерального уряду США, що надає невійськову допомогу іншим країнам. Організація фінансується за кошт американських платників податків, сприяє зміцненню міжнародного розвитку та економіки країн-партнерів.



Хто зі спікерів брав участь у заході?



Марта Кобринович — фахівець із розвитку креативних індустрій Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Альона Качкан — старший спеціаліст з економічної стійкості Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Марта і Альона проконсультували лучан щодо особливостей фінансування та заповнення заявок для участі в грантових програмах.



«Ми вдячні місту Луцьк та центру Дія.Бізнес за теплий прийом та активну участь у презентації. Наша мета — підтримка та розвиток української економіки і ми раді, що можемо надавати допомогу місцевим підприємцям. Сподіваємося на довготривалу співпрацю та спільні успіхи», — сказала Марта Кобринович, фахівець із розвитку креативних індустрій Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України



Інна Войло — юристконсульт Волинської ТПП, голова ГО «Агенція міжнародної співпраці», керівник проєкту «Підтримка бізнесу через діяльність Центру бізнес освіти і консалтингу при ТПП». Інна розповідала про можливості для бізнесу, що існують у нашій області та способи їх отримати.



На заході виступала запрошена гостя — Оксана Черепанич, власниця текстильного підприємства Gregory Textile, яка отримала грант на розвиток бізнесу. Оксана поділилася досвідом участі в грантових програмах із лучанами:



«Вперше програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» я побачила на сторінці у Facebook. Завдяки цій програмі вдалося в 10 разів масштабувати бізнес, а можливо й більше. Ми подавали заявку на автоматизацію лінії розкрою для швейного виробництва й розробку лекал. Це дозволило нам швидко розробляти нові моделі робочого одягу для бізнесу. Процеси автоматизували й збільшилася продуктивність.



Коли ти вже вмієш працювати з грантами, розумієш, яку користь це може дати. Під час війни підприємці не знають, що робити розвивати чи ні, а можна інвестувати цей час у розвиток бізнесу та вивчення грантових можливостей».



У межах Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» було представлено 5 грантів для підприємців малого та середнього бізнесу.



Грант на участь в торгових заходах – дедлайн до 15 вересня.



Пріоритетні сектори: інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, креативні індустрії та послуги. Ви можете отримати кошти на проведення виставки продукції чи торгової місії — серії В2В зустрічей для налагодження і підписання контрактів. Сума від 35 до 90 000 доларів.



Грант для експортних альянсів – дедлайн до 30 вересня. Участь можуть брати обʼєднання до 5 бізнесів, що виготовляють компліментарні товари та мають спільні цілі для виходу на експортні ринки. Створюється одна заявка. У межах альянсу можна наймати консультантів, які допоможуть розширити представництво й збільшити експортну спроможність. Сума гранту від 35 до 150 000 доларів. Тривалість — 12 місяців.



Грант для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств – дедлайн до 25 серпня. Індивідуальна участь. Можливість отримати фінансування в розмірі від 10 до 35 000 доларів на обладнання, маркетинг, впровадження реновацій та інші потреби вашого бізнесу. Тривалість гранту — 12 місяців.



Грант для переробних підприємств – дедлайни 15 серпня, 15 жовтня та 15 грудня.

Індивідуальна подача заявок. Завдяки участі ви модернізуєте виробництво, скоротите використання ручної праці, створите висококваліфіковані робочі місця. Сума від 35 до 150 000 доларів.



Грант на збільшення кадрового потенціалу — дедлайни 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня. Пріоритетні сектори: машинобудування, логістика, виробництво меблів, текстильних та інших товарів з індустрії моди. Сума від 75 до 150 000 доларів.



Детальні умови участі в грантових програмах читайте



«Плануємо скористатися програмою для переробного підприємства, оскільки наш бізнес виготовляє соляні таблетки. Частину ми придбали самі та хочемо отримати додаткове обладнання. На сьогодні вже тестували й запустили перше виробництво, тому бачимо перспективи залучати інвестиції в цей бізнес. Вивчали, дивилися, прийшли на презентацію, щоб більше дізнатися, як правильно взяти участь у програмі. Було банальне незнання, які дані потрібні для самого гранту. Сьогодні я для себе виписав 30 пунктів, що потрібно, щоб успішно податися на грант», — поділився враженнями учасник заходу Едуард Сидорук, власник підприємства «Сіль оптом».



Що важливо знати про гранти?



Не всі цілі вашого бізнесу можуть отримати інвестиції від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». В межах кожного гранту ви дізнаєтеся, яку підтримку вам готові надати. Ви не можете використовувати грантові кошти на закупівлю обладнання чи будь-яких товарів, послуг, що виготовляються або надаються країнами-терористами. Пріоритет в отриманні грантів надається тим учасникам, які готові робити внесок від 25% від загального бюджету.



«Захід сподобався, про деякі з проєктів я вже читала. Наразі розглядаю програму для жінок підприємиць і маю на 80% заповнену заявку. Чому на 80? Бо виникли питання щодо фінансової частини та статей витрат. Ми вагалися чи правильно зрозуміли інструкцію. Після сьогоднішньої презентації виправлю та заповнюю решту заявки, щоб із більшою ймовірністю отримати грантові кошти. Це буде наша друга заявка для приваблення інвестицій. Тому впевнено можу сказати, що грант — класна можливість для розвитку бізнесу для швидкого досягнення ваших фінансових цілей», — прокоментувала Тетяна Клімук, власниця бренду «Шиємо все».



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Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 серпня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбулася презентація Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». На підтримку українських підприємств виділено 90 мільйонів доларів, а взяти участь та отримати грант можна до кінця 2025 року.USAID — незалежне агентство федерального уряду США, що надає невійськову допомогу іншим країнам. Організація фінансується за кошт американських платників податків, сприяє зміцненню міжнародного розвитку та економіки країн-партнерів.— фахівець із розвитку креативних індустрій Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».— старший спеціаліст з економічної стійкості Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Марта і Альона проконсультували лучан щодо особливостей фінансування та заповнення заявок для участі в грантових програмах.«Ми вдячні місту Луцьк та центру Дія.Бізнес за теплий прийом та активну участь у презентації. Наша мета — підтримка та розвиток української економіки і ми раді, що можемо надавати допомогу місцевим підприємцям. Сподіваємося на довготривалу співпрацю та спільні успіхи», — сказала Марта Кобринович, фахівець із розвитку креативних індустрій Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України— юристконсульт Волинської ТПП, голова ГО «Агенція міжнародної співпраці», керівник проєкту «Підтримка бізнесу через діяльність Центру бізнес освіти і консалтингу при ТПП». Інна розповідала про можливості для бізнесу, що існують у нашій області та способи їх отримати.На заході виступала запрошена гостя —, власниця текстильного підприємства Gregory Textile, яка отримала грант на розвиток бізнесу. Оксана поділилася досвідом участі в грантових програмах із лучанами:«Вперше програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» я побачила на сторінці у Facebook. Завдяки цій програмі вдалося в 10 разів масштабувати бізнес, а можливо й більше. Ми подавали заявку на автоматизацію лінії розкрою для швейного виробництва й розробку лекал. Це дозволило нам швидко розробляти нові моделі робочого одягу для бізнесу. Процеси автоматизували й збільшилася продуктивність.Коли ти вже вмієш працювати з грантами, розумієш, яку користь це може дати. Під час війни підприємці не знають, що робити розвивати чи ні, а можна інвестувати цей час у розвиток бізнесу та вивчення грантових можливостей».– дедлайн до 15 вересня.інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, креативні індустрії та послуги. Ви можете отримати кошти на проведення виставки продукції чи торгової місії — серії В2В зустрічей для налагодження і підписання контрактів. Сума від 35 до 90 000 доларів.– дедлайн до 30 вересня. Участь можуть брати обʼєднання до 5 бізнесів, що виготовляють компліментарні товари та мають спільні цілі для виходу на експортні ринки. Створюється одна заявка. У межах альянсу можна наймати консультантів, які допоможуть розширити представництво й збільшити експортну спроможність. Сума гранту від 35 до 150 000 доларів. Тривалість — 12 місяців.– дедлайн до 25 серпня. Індивідуальна участь. Можливість отримати фінансування в розмірі від 10 до 35 000 доларів на обладнання, маркетинг, впровадження реновацій та інші потреби вашого бізнесу. Тривалість гранту — 12 місяців.– дедлайни 15 серпня, 15 жовтня та 15 грудня.Завдяки участі ви модернізуєте виробництво, скоротите використання ручної праці, створите висококваліфіковані робочі місця. Сума від 35 до 150 000 доларів.— дедлайни 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня. Пріоритетні сектори: машинобудування, логістика, виробництво меблів, текстильних та інших товарів з індустрії моди. Сума від 75 до 150 000 доларів.Детальні умови участі в грантових програмах читайте на сайті USAID «Плануємо скористатися програмою для переробного підприємства, оскільки наш бізнес виготовляє соляні таблетки. Частину ми придбали самі та хочемо отримати додаткове обладнання. На сьогодні вже тестували й запустили перше виробництво, тому бачимо перспективи залучати інвестиції в цей бізнес. Вивчали, дивилися, прийшли на презентацію, щоб більше дізнатися, як правильно взяти участь у програмі. Було банальне незнання, які дані потрібні для самого гранту. Сьогодні я для себе виписав 30 пунктів, що потрібно, щоб успішно податися на грант», — поділився враженнями учасник заходу Едуард Сидорук, власник підприємства «Сіль оптом».Не всі цілі вашого бізнесу можуть отримати інвестиції від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». В межах кожного гранту ви дізнаєтеся, яку підтримку вам готові надати. Ви не можете використовувати грантові кошти на закупівлю обладнання чи будь-яких товарів, послуг, що виготовляються або надаються країнами-терористами. Пріоритет в отриманні грантів надається тим учасникам, які готові робити внесок від 25% від загального бюджету.«Захід сподобався, про деякі з проєктів я вже читала. Наразі розглядаю програму для жінок підприємиць і маю на 80% заповнену заявку. Чому на 80? Бо виникли питання щодо фінансової частини та статей витрат. Ми вагалися чи правильно зрозуміли інструкцію. Після сьогоднішньої презентації виправлю та заповнюю решту заявки, щоб із більшою ймовірністю отримати грантові кошти. Це буде наша друга заявка для приваблення інвестицій. Тому впевнено можу сказати, що грант — класна можливість для розвитку бізнесу для швидкого досягнення ваших фінансових цілей», — прокоментувала Тетяна Клімук, власниця бренду «Шиємо все».Більше подій, що відбуваються в Дія.Бізнес у Луцьку, шукайте на сайті та в соцмережах центру.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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