Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ

м. Луцьк, вул. Ковельська, 67. Телефон: +38 095 067 16 20

м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун). Телефон: +38 095 067 15 44

Або на сайті: https://ukrainianspirit.ua/ua

Брендмає давню історію, адже виробництво першої продукції розпочалося ще в 19-му столітті у Луцьку. Нині ж компанія підкорює світ своєю якісною продукцією та впізнаваним дизайном.Так нещодавноздобула подвійне золото та стала найкращою на конкурсі дегустацій шоуу Лас-Вегасі, США.Особливість конкурсу — дегустація експертами відбувається наосліп, аби вони сконцентрувалися саме на смакових та ароматичних якостях продукції.Нагорода Access LIVE вкотре підтверджує якість продукціїта дозволяє із гордістю представляти Україну у світі.Окрім того, нещодавно компаніяпредставила свою продукцію на найбільшій міжнародній виставці алкогольних напоїв, яка відбулася у Дюссельдорфі, Німеччина, 10−12 березня. У ній взяли участь 47 тисяч учасників з усього світу.Подібні заходи дозволяють обмінюватися високоякісною продукцією із колегами з інших країн та налагодити контакти із партнерами, які зацікавлені у дистрибуції української продукції по всьому світу.