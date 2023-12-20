Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Сьогодні, 10:10
Бренд Ukrainian Spirit має давню історію, адже виробництво першої продукції розпочалося ще в 19-му столітті у Луцьку. Нині ж компанія підкорює світ своєю якісною продукцією та впізнаваним дизайном.
Так нещодавно зубрівка Ukrainian Spirit здобула подвійне золото та стала найкращою на конкурсі дегустацій шоу Access LIVE 2024 у Лас-Вегасі, США.
Особливість конкурсу — дегустація експертами відбувається наосліп, аби вони сконцентрувалися саме на смакових та ароматичних якостях продукції.
Нагорода Access LIVE вкотре підтверджує якість продукції Ukrainian Spirit та дозволяє із гордістю представляти Україну у світі.
Окрім того, нещодавно компанія Ukrainian Spirit представила свою продукцію на найбільшій міжнародній виставці алкогольних напоїв ProWein, яка відбулася у Дюссельдорфі, Німеччина, 10−12 березня. У ній взяли участь 47 тисяч учасників з усього світу.
Подібні заходи дозволяють обмінюватися високоякісною продукцією із колегами з інших країн та налагодити контакти із партнерами, які зацікавлені у дистрибуції української продукції по всьому світу.
Самостійно познайомитись ближче із продукцією Ukrainian Spirit можна у фірмових магазинах у Луцьку:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67. Телефон: +38 095 067 16 20
м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун). Телефон: +38 095 067 15 44
Або на сайті: https://ukrainianspirit.ua/ua
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Так нещодавно зубрівка Ukrainian Spirit здобула подвійне золото та стала найкращою на конкурсі дегустацій шоу Access LIVE 2024 у Лас-Вегасі, США.
Особливість конкурсу — дегустація експертами відбувається наосліп, аби вони сконцентрувалися саме на смакових та ароматичних якостях продукції.
Нагорода Access LIVE вкотре підтверджує якість продукції Ukrainian Spirit та дозволяє із гордістю представляти Україну у світі.
Окрім того, нещодавно компанія Ukrainian Spirit представила свою продукцію на найбільшій міжнародній виставці алкогольних напоїв ProWein, яка відбулася у Дюссельдорфі, Німеччина, 10−12 березня. У ній взяли участь 47 тисяч учасників з усього світу.
Подібні заходи дозволяють обмінюватися високоякісною продукцією із колегами з інших країн та налагодити контакти із партнерами, які зацікавлені у дистрибуції української продукції по всьому світу.
Самостійно познайомитись ближче із продукцією Ukrainian Spirit можна у фірмових магазинах у Луцьку:
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