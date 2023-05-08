Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км, — Федоров





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню Welt, пише



На запитання журналіста щодо атак на нафтопереробні заводи та інші цілі в росії та використання дронів для цього посадовець відповів, що «військові можуть краще прокоментувати деталі цих операцій».



А втім, він зауважив, що Україна в десятки разів збільшила виробництво безпілотників далекої дії у порівнянні з минулим роком.



«Більшість використовуваних дронів мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів», — заявив міністр.



Окрім того, Федоров вважає, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом можуть зʼявитися на полі вже до кінця 2024 року. Проте не у великій кількості.



Загалом очільник Мінцифри переконаний, що ситуація на полі бою і результат цієї війни залежать від розвитку технологій. Хоча, на його думку, зараз важко сказати, хто переможе в технологічній війні.



Про українські дрони



Президент Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва.



Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої та більшої дальності. Загалом Мінстратегпром стверджує, що у 2024 році Україна зможе виготовити 2 мільйони БпЛА.



За словами президента, нині 90% дронів на фронті — українського виробництва. Українські безпілотники вже здатні долітати до Санкт-Петербурга. Так, у ніч проти 18 січня нафтовий термінал поблизу цього міста атакували за допомогою безпілотника українського виробництва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїв інтерв'ю виданню Welt, пише Громадське На запитання журналіста щодо атак на нафтопереробні заводи та інші цілі в росії та використання дронів для цього посадовець відповів, що «військові можуть краще прокоментувати деталі цих операцій».А втім, він зауважив, що Україна в десятки разів збільшила виробництво безпілотників далекої дії у порівнянні з минулим роком.«Більшість використовуваних дронів мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів», — заявив міністр.Окрім того, Федоров вважає, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом можуть зʼявитися на полі вже до кінця 2024 року. Проте не у великій кількості.Загалом очільник Мінцифри переконаний, що ситуація на полі бою і результат цієї війни залежать від розвитку технологій. Хоча, на його думку, зараз важко сказати, хто переможе в технологічній війні.Президентзаявив, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва.Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої та більшої дальності. Загалом Мінстратегпром стверджує, що у 2024 році Україна зможе виготовити 2 мільйони БпЛА.За словами президента, нині 90% дронів на фронті — українського виробництва. Українські безпілотники вже здатні долітати до Санкт-Петербурга. Так, у ніч проти 18 січня нафтовий термінал поблизу цього міста атакували за допомогою безпілотника українського виробництва.

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