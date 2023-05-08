Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км, — Федоров

Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км, — Федоров
Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню Welt, пише Громадське.

На запитання журналіста щодо атак на нафтопереробні заводи та інші цілі в росії та використання дронів для цього посадовець відповів, що «військові можуть краще прокоментувати деталі цих операцій».

А втім, він зауважив, що Україна в десятки разів збільшила виробництво безпілотників далекої дії у порівнянні з минулим роком.

«Більшість використовуваних дронів мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів», — заявив міністр.

Окрім того, Федоров вважає, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом можуть зʼявитися на полі вже до кінця 2024 року. Проте не у великій кількості.

Загалом очільник Мінцифри переконаний, що ситуація на полі бою і результат цієї війни залежать від розвитку технологій. Хоча, на його думку, зараз важко сказати, хто переможе в технологічній війні.

Про українські дрони

Президент Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва.

Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої та більшої дальності. Загалом Мінстратегпром стверджує, що у 2024 році Україна зможе виготовити 2 мільйони БпЛА.

За словами президента, нині 90% дронів на фронті — українського виробництва. Українські безпілотники вже здатні долітати до Санкт-Петербурга. Так, у ніч проти 18 січня нафтовий термінал поблизу цього міста атакували за допомогою безпілотника українського виробництва.

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Теги: Україна, росія, війна, дрони
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