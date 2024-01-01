Понад 26 градусів тепла — черговий температурний рекорд у Луцьку
Сьогодні, 10:00
1 квітня синоптики зареєстрували черговий температурний рекорд у Луцьку. Температура повітря в обласному центрі Волині на 5,3°С перевищила попередній показник, зафіксований у 2017 році.
Попереднє рекордне значення склало 21,1°С, повідомили в обласному гідрометеоцентрі. 1 квітня 2024 синоптики зафіксували новий рекорд — позначка термометрів досягла рівня +26,4°С, пише Суспільне.
Рекордною температура була також 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
Взимку синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.
Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°С попереднє рекордне значення і склала +10,1°С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°С Це на 5,9°С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.
Також у вівторок, 27 лютого, в місті потеплішало до +13,0°С. За даними синоптиків, цього дня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°С рекордне значення 2002 року.
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
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Попереднє рекордне значення склало 21,1°С, повідомили в обласному гідрометеоцентрі. 1 квітня 2024 синоптики зафіксували новий рекорд — позначка термометрів досягла рівня +26,4°С, пише Суспільне.
Рекордною температура була також 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
Взимку синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.
Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°С попереднє рекордне значення і склала +10,1°С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°С Це на 5,9°С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.
Також у вівторок, 27 лютого, в місті потеплішало до +13,0°С. За даними синоптиків, цього дня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°С рекордне значення 2002 року.
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
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