У Татарстані атаки зазнав завод зі збирання «шахедів»: за ударом стоїть ГУР





Про це повідомило джерело



За словами нашого співрозмовника, під атакою опинився завод, на якому росіяни збирають іранські «шахеди», маркуючи їх під «Герань-2». Цю операцію провело ГУР МО.



«Значні руйнування виробничих потужностей», — констатувало наше джерело.



Влада республіки заявляла, що на підприємства Татарстану в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань, як стверджується, немає, але є постраждалі.



Місцеві Telegram-канали писали, що вибухи лунали в особливій економічній зоні «Алабуга», де розташовані промислово-виробничі підприємства.



За даними США, «Алабуга» підтримує контракт із російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed. В американському Мінфіні прогнозували, що ця особлива економічна зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовити тисячі дронів до 2025 року. «Алабуга» належить урядові Республіки Татарстан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська розвідка атакувала в російській Республіці Татарстан підприємство зі збирання ударних безпілотників типу Shahed.Про це повідомило джерело hromadske в Головному управлінні розвідки Міноборони України.За словами нашого співрозмовника, під атакою опинився завод, на якому росіяни збирають іранські «шахеди», маркуючи їх під «Герань-2». Цю операцію провело ГУР МО.«Значні руйнування виробничих потужностей», — констатувало наше джерело.Влада республіки заявляла, що на підприємства Татарстану в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань, як стверджується, немає, але є постраждалі.Місцеві Telegram-канали писали, що вибухи лунали в особливій економічній зоні «Алабуга», де розташовані промислово-виробничі підприємства.За даними США, «Алабуга» підтримує контракт із російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed. В американському Мінфіні прогнозували, що ця особлива економічна зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовити тисячі дронів до 2025 року. «Алабуга» належить урядові Республіки Татарстан.

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