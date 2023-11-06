У Луцькому районі горів меблевий цех. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, 1 ДПРЧ м. Луцьк, МПО с. Липне та 1 державного пожежно-рятувального поста с. Деражне Рівненської області.



Всього до гасіння залучено 34 співробітника ДСНС та місцевої пожежної охорони, 9 одиниць техніки.



На гасіння та захист сусідніх споруд подали 6 водяних стволів.

Пожежею знищено значну частину покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни та продукція в одноповерховій будівлі з блоків, розміром 15х30 м, крита металевим листом.



Локалізувати пожежу вдалося 00:33 а о 00:53 її ліквідували.

Причина пожежі: встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 квітня о 23:29 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в с. Берестяне Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, 1 ДПРЧ м. Луцьк, МПО с. Липне та 1 державного пожежно-рятувального поста с. Деражне Рівненської області.Всього до гасіння залучено 34 співробітника ДСНС та місцевої пожежної охорони, 9 одиниць техніки.На гасіння та захист сусідніх споруд подали 6 водяних стволів.Пожежею знищено значну частину покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни та продукція в одноповерховій будівлі з блоків, розміром 15х30 м, крита металевим листом.Локалізувати пожежу вдалося 00:33 а о 00:53 її ліквідували.Причина пожежі: встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію