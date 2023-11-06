У Луцькому районі горів меблевий цех. ВІДЕО

У Луцькому районі горів меблевий цех. ВІДЕО
1 квітня о 23:29 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в с. Берестяне Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, 1 ДПРЧ м. Луцьк, МПО с. Липне та 1 державного пожежно-рятувального поста с. Деражне Рівненської області.

Всього до гасіння залучено 34 співробітника ДСНС та місцевої пожежної охорони, 9 одиниць техніки.

На гасіння та захист сусідніх споруд подали 6 водяних стволів.
Пожежею знищено значну частину покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни та продукція в одноповерховій будівлі з блоків, розміром 15х30 м, крита металевим листом.

Локалізувати пожежу вдалося 00:33 а о 00:53 її ліквідували.
Причина пожежі: встановлюється.
У Луцькому районі горів меблевий цех. ВІДЕО

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Теги: Луцький район, пожежа, меблевий цех
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