У Луцькому районі горів меблевий цех. ВІДЕО
Сьогодні, 10:46
1 квітня о 23:29 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в с. Берестяне Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, 1 ДПРЧ м. Луцьк, МПО с. Липне та 1 державного пожежно-рятувального поста с. Деражне Рівненської області.
Всього до гасіння залучено 34 співробітника ДСНС та місцевої пожежної охорони, 9 одиниць техніки.
На гасіння та захист сусідніх споруд подали 6 водяних стволів.
Пожежею знищено значну частину покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни та продукція в одноповерховій будівлі з блоків, розміром 15х30 м, крита металевим листом.
Локалізувати пожежу вдалося 00:33 а о 00:53 її ліквідували.
Причина пожежі: встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, 1 ДПРЧ м. Луцьк, МПО с. Липне та 1 державного пожежно-рятувального поста с. Деражне Рівненської області.
Всього до гасіння залучено 34 співробітника ДСНС та місцевої пожежної охорони, 9 одиниць техніки.
На гасіння та захист сусідніх споруд подали 6 водяних стволів.
Пожежею знищено значну частину покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни та продукція в одноповерховій будівлі з блоків, розміром 15х30 м, крита металевим листом.
Локалізувати пожежу вдалося 00:33 а о 00:53 її ліквідували.
Причина пожежі: встановлюється.
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