У мунварти Луцька зламалася «гаряча лінія»
Сьогодні, 11:10
У зв’язку з технічними причинами (проблеми з лінією зв’язку) не працює гаряча лінія «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Про це департамент мунварти повідомив у фейсбуці.
Мова йде про номер телефону 067 0000 679.
«Усі звернення Ви можете подати, за номером телефону: 066 102 1 102. Або через відділ комунікацій «15-80» департаменту «ЦНАП» Луцької міської ради, за номерами телефонів: (080) 010 1580; 066 1580 333; 777 980», - йдеться у повідомленні.
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Про це департамент мунварти повідомив у фейсбуці.
Мова йде про номер телефону 067 0000 679.
«Усі звернення Ви можете подати, за номером телефону: 066 102 1 102. Або через відділ комунікацій «15-80» департаменту «ЦНАП» Луцької міської ради, за номерами телефонів: (080) 010 1580; 066 1580 333; 777 980», - йдеться у повідомленні.
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