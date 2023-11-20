У мунварти Луцька зламалася «гаряча лінія»

муніципальної варти Луцької міської ради.



Про це департамент мунварти повідомив у фейсбуці.



Мова йде про номер телефону 067 0000 679.



«Усі звернення Ви можете подати, за номером телефону: 066 102 1 102. Або через відділ комунікацій «15-80» департаменту «ЦНАП» Луцької міської ради, за номерами телефонів: (080) 010 1580; 066 1580 333; 777 980», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з технічними причинами (проблеми з лінією зв’язку) не працює гаряча лінія «Група швидкого реагування» департаментуЛуцької міської ради.Про це департамент мунварти повідомив у фейсбуці.Мова йде про номер телефону 067 0000 679.«Усі звернення Ви можете подати, за номером телефону: 066 102 1 102. Або через відділ комунікацій «15-80» департаменту «ЦНАП» Луцької міської ради, за номерами телефонів: (080) 010 1580; 066 1580 333; 777 980», - йдеться у повідомленні.

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