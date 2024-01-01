За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне
Сьогодні, 11:27
Довічне позбавлення волі отримав житель Житомира за жорстоке вбивство жінки та її дитини.
Про це повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному заволодінні транспортним засобом (п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).
Засудженому призначено довічне позбавлення волі.
Також він має відшкодувати рідним загиблих понад 5,5 млн грн моральної і матеріальної шкоди.
Ювенальні прокурори у суді довели, що 23-річний житель Житомира у вересні 2021 року скоїв низку особливо тяжких злочинів.
Він зустрів у міському парку 37-річну місцеву жительку та переслідував її дорогою додому. Жінка проживала разом із 13-річною донькою.
Дочекавшись поки жінка засне, засуджений проник до квартири потерпілих та зґвалтував жінку. У подальшому він побачив дитину, розбудив її та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси.
Аби захиститися, дівчинка вдарила нападника ножем у спину. Натомість той збив її з ніг та заподіяв численних ножових поранень, що призвели до смерті дитини. Потім накинувся з ножем і на матір.
Засуджений намагався приховати сліди злочинів. Відкрив пальник газової плити та запалив свічку – квартира зайнялася.
Після цього викрав у потерпілої автомобіль, який у подальшому підпалив у полі.
Правоохоронці оперативно розкрили вбивство та затримали чоловіка вже наступного дня. Під час затримання він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
На вирок чоловік очікував під вартою.
Досудове розслідування – ГУНП в Житомирській області.
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Про це повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному заволодінні транспортним засобом (п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).
Засудженому призначено довічне позбавлення волі.
Також він має відшкодувати рідним загиблих понад 5,5 млн грн моральної і матеріальної шкоди.
Ювенальні прокурори у суді довели, що 23-річний житель Житомира у вересні 2021 року скоїв низку особливо тяжких злочинів.
Він зустрів у міському парку 37-річну місцеву жительку та переслідував її дорогою додому. Жінка проживала разом із 13-річною донькою.
Дочекавшись поки жінка засне, засуджений проник до квартири потерпілих та зґвалтував жінку. У подальшому він побачив дитину, розбудив її та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси.
Аби захиститися, дівчинка вдарила нападника ножем у спину. Натомість той збив її з ніг та заподіяв численних ножових поранень, що призвели до смерті дитини. Потім накинувся з ножем і на матір.
Засуджений намагався приховати сліди злочинів. Відкрив пальник газової плити та запалив свічку – квартира зайнялася.
Після цього викрав у потерпілої автомобіль, який у подальшому підпалив у полі.
Правоохоронці оперативно розкрили вбивство та затримали чоловіка вже наступного дня. Під час затримання він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
На вирок чоловік очікував під вартою.
Досудове розслідування – ГУНП в Житомирській області.
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