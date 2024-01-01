Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 3 – 7 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі співпереживатимуть разом з українками, які виїхали на заробітки до Італії. Спостерігатимуть філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 3 до 7 квітня.



У середу, 3 квітня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Це вистава і про долю України, зрештою. Адже, попри усі віражі, виклики та розчарування, майбутнє все-таки у руках мудрих, досвідчених та сміливих молодих людей. А ще ця постановка із тих, де можна і посміятися, і поплакати, і пригадати щось своє... І навіть постежити за журналісткою, яка проводить дослідження... Робота її непроста – «витягнути» неприкриту правду про життя українських емігранток в Італії та вивчити химерну природу американських гірок людського щастя і горя, яку фаталісти часто називають долею. Одні історії сповнені болю, інші – несподівано пікантні, а ще якісь – знайомі майже кожному.



Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на прем'єру, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також



У п’ятницю, 5 квітня, о 18:00 на камерній сцені прем’єра – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



У суботу, 6 квітня, о 17:00 – драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава для всіх поколінь! Діти, наприклад, побачать у ній цікаву казку, підлітки – історію кохання, а от дорослі, напевне, зазирнуть глибше і впізнають щось таке життєве, як Мавку та Калину, які виборюють першість у серці кожного з нас... І стаємо ми зрештою тим, хто перемагає... Перед глядачами постане сучасна вистава із корінням древнім, як сама природа, і таким же стихійним та містичним... Атмосфера, у яку приємно зануритися та розчинитися... Ну і, звісно, акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, жива музика (оркестр!) та чарівний спів.



У неділю, 7 квітня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Додайте у ваш ранок неділі трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!



У неділю, 7 квітня, о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі співпереживатимуть разом з українками, які виїхали на заробітки до Італії. Спостерігатимуть філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.У середу,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Це вистава і про долю України, зрештою. Адже, попри усі віражі, виклики та розчарування, майбутнє все-таки у руках мудрих, досвідчених та сміливих молодих людей. А ще ця постановка із тих, де можна і посміятися, і поплакати, і пригадати щось своє... І навіть постежити за журналісткою, яка проводить дослідження... Робота її непроста – «витягнути» неприкриту правду про життя українських емігранток в Італії та вивчити химерну природу американських гірок людського щастя і горя, яку фаталісти часто називають долею. Одні історії сповнені болю, інші – несподівано пікантні, а ще якісь – знайомі майже кожному.Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на прем'єру, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.У п’ятницю,на камерній сцені прем’єра –. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).У суботу,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Вистава для всіх поколінь! Діти, наприклад, побачать у ній цікаву казку, підлітки – історію кохання, а от дорослі, напевне, зазирнуть глибше і впізнають щось таке життєве, як Мавку та Калину, які виборюють першість у серці кожного з нас... І стаємо ми зрештою тим, хто перемагає... Перед глядачами постане сучасна вистава із корінням древнім, як сама природа, і таким же стихійним та містичним... Атмосфера, у яку приємно зануритися та розчинитися... Ну і, звісно, акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, жива музика (оркестр!) та чарівний спів.У неділю,. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Додайте у ваш ранок неділі трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!У неділю,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїнітачекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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