Поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні

Польські фермери вкотре у рамках своїх протестівчерез пункту пропуску «Угринів-Долгобичув».Про це у телеграмі повідомляє Держприкордонслужба.Як повідомили у ДПСУ, знову ускладнено рух вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув».За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.«Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію під час міжнародних перевезень», - зазначили прикордонники.