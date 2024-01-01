Поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні

Поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні
Польські фермери вкотре у рамках своїх протестів заблокували рух вантажівок через пункту пропуску «Угринів-Долгобичув».

Про це у телеграмі повідомляє Держприкордонслужба.

Як повідомили у ДПСУ, знову ускладнено рух вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув».

За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

«Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію під час міжнародних перевезень», - зазначили прикордонники.

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Теги: кордон, Україна
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