На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Котік

Віктор Котік.



Про це



"31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Котік Віктор Степанович, 1983 року народження, житель села Залаззя. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, ще одна страшна звістка з фронту. На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Котік Віктор Степанович, 1983 року народження, житель села Залаззя. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

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