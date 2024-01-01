На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Котік

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Котік
На жаль, ще одна страшна звістка з фронту. На війні загинув Герой з Волині Віктор Котік.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Котік Віктор Степанович, 1983 року народження, житель села Залаззя. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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