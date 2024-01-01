Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив
Через пожежу сухої трави на Волині ледь не згорів дачний масив. На щастя, рятувальники вчасно ліквідували вогонь.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Вчора, 1 квітня, о 20:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території дачного масиву в селі Благодатне Володимирського району.
Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив
Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

На місце виклику прибули вогнеборці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

Всього до гасіння залучено 8 співробітників ДСНС, 2 одиниць техніки, на гасіння подали 1 водяний ствол та використовували підручні засоби.
Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

Пожежею знищено 2,5 га сухої трави.
Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

Ліквідувати пожежу вдалось о 22:05.

Причина пожежі: необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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Теги: пожежа, Волинь
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