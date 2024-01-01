Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив

пожежу сухої трави на Волині ледь не згорів дачний масив. На щастя, рятувальники вчасно ліквідували вогонь.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Вчора, 1 квітня, о 20:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території дачного масиву в селі Благодатне Володимирського району.



На місце виклику прибули вогнеборці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.



Всього до гасіння залучено 8 співробітників ДСНС, 2 одиниць техніки, на гасіння подали 1 водяний ствол та використовували підручні засоби.



Пожежею знищено 2,5 га сухої трави.



Ліквідувати пожежу вдалось о 22:05.



Причина пожежі: необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черезна Волині ледь не згорів дачний масив. На щастя, рятувальники вчасно ліквідували вогонь.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Вчора, 1 квітня, о 20:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території дачного масиву в селі Благодатне Володимирського району.На місце виклику прибули вогнеборці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.Всього до гасіння залучено 8 співробітників ДСНС, 2 одиниць техніки, на гасіння подали 1 водяний ствол та використовували підручні засоби.Пожежею знищено 2,5 га сухої трави.Ліквідувати пожежу вдалось о 22:05.Причина пожежі: необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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