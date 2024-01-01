Через масштабну пожежу сухостою на Волині мало не згорів дачний масив
Сьогодні, 13:07
Через пожежу сухої трави на Волині ледь не згорів дачний масив. На щастя, рятувальники вчасно ліквідували вогонь.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 1 квітня, о 20:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території дачного масиву в селі Благодатне Володимирського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Всього до гасіння залучено 8 співробітників ДСНС, 2 одиниць техніки, на гасіння подали 1 водяний ствол та використовували підручні засоби.
Пожежею знищено 2,5 га сухої трави.
Ліквідувати пожежу вдалось о 22:05.
Причина пожежі: необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 1 квітня, о 20:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на відкритій території дачного масиву в селі Благодатне Володимирського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Всього до гасіння залучено 8 співробітників ДСНС, 2 одиниць техніки, на гасіння подали 1 водяний ствол та використовували підручні засоби.
Пожежею знищено 2,5 га сухої трави.
Ліквідувати пожежу вдалось о 22:05.
Причина пожежі: необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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