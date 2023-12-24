НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»
Сьогодні, 13:28
Антикорупційні органи викрили групу, яка заволоділа майже 95 млн грн «Укрзалізниці» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Серед підозрюваних — колишній радник Офісу президента. Його НАБУ і САП вважають організатором групи. Він затриманий.
За даними слідства, у червні—грудні 2022 року експосадовець організував закупівлю трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Переможцем на торгах стала фірма, підконтрольна громадянину Білорусі, що має звʼязки в росії. Інших учасників тендеру відхилили за допомогою листа про «загрозу держбезпеці».
Суд арештував рахунки компанії-постачальника на 53 млн грн. Затримали чотирьох людей — організатора групи, співорганізатора та двох учасників. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Серед підозрюваних — колишній радник Офісу президента. Його НАБУ і САП вважають організатором групи. Він затриманий.
За даними слідства, у червні—грудні 2022 року експосадовець організував закупівлю трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Переможцем на торгах стала фірма, підконтрольна громадянину Білорусі, що має звʼязки в росії. Інших учасників тендеру відхилили за допомогою листа про «загрозу держбезпеці».
Суд арештував рахунки компанії-постачальника на 53 млн грн. Затримали чотирьох людей — організатора групи, співорганізатора та двох учасників. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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