НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»

НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»
Антикорупційні органи викрили групу, яка заволоділа майже 95 млн грн «Укрзалізниці» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Серед підозрюваних — колишній радник Офісу президента. Його НАБУ і САП вважають організатором групи. Він затриманий.
НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»

За даними слідства, у червні—грудні 2022 року експосадовець організував закупівлю трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Переможцем на торгах стала фірма, підконтрольна громадянину Білорусі, що має звʼязки в росії. Інших учасників тендеру відхилили за допомогою листа про «загрозу держбезпеці».

Суд арештував рахунки компанії-постачальника на 53 млн грн. Затримали чотирьох людей — організатора групи, співорганізатора та двох учасників. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
НАБУ викрило багатомільйонну схему розкрадання на «Укрзалізниці»

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Теги: НАБУ, корупція
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