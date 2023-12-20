СБУ розкрила схему розкрадання на артснарядах для ЗСУ

СБУ розкрила схему розкрадання на артснарядах для ЗСУ
Завдяки СБУ та Міноборони до бюджету України повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ.

У результаті комплексних заходів до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.
СБУ розкрила схему розкрадання на артснарядах для ЗСУ

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.
СБУ розкрила схему розкрадання на артснарядах для ЗСУ
СБУ розкрила схему розкрадання на артснарядах для ЗСУ

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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Теги: СБУ, злочин
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