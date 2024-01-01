На Волині звільнили з льодового полону швидку, яка везла людину до лікарні





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального троса витяг карету швидкої допомоги з льодової пастки та відновив рух дорогою іншим автівкам в селі Заріччя Володимирського району.



У зв’язку з погодними умовами водій транспотру не зміг проїхати слизькі участки дороги, автомобіль застряг посеред проїжджої частини дороги та не зміг продовжувати рух.



В автівці перебувала хвора людина, яку везли до медичного закладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники із Володимира на Волині витягли з льодової пастки швидку, яка везла до лікарні хвору людину.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального тросаз льодової пастки та відновив рух дорогою іншим автівкам в селі Заріччя Володимирського району.У зв’язку з погодними умовами водій транспотру не зміг проїхати слизькі участки дороги, автомобіль застряг посеред проїжджої частини дороги та не зміг продовжувати рух.В автівці перебувала хвора людина, яку везли до медичного закладу.

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