На Волині звільнили з льодового полону швидку, яка везла людину до лікарні

На Волині звільнили з льодового полону швидку, яка везла людину до лікарні
Рятувальники із Володимира на Волині витягли з льодової пастки швидку, яка везла до лікарні хвору людину.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального троса витяг карету швидкої допомоги з льодової пастки та відновив рух дорогою іншим автівкам в селі Заріччя Володимирського району.

У зв’язку з погодними умовами водій транспотру не зміг проїхати слизькі участки дороги, автомобіль застряг посеред проїжджої частини дороги та не зміг продовжувати рух.
На Волині звільнили з льодового полону швидку, яка везла людину до лікарні

В автівці перебувала хвора людина, яку везли до медичного закладу.
На Волині звільнили з льодового полону швидку, яка везла людину до лікарні

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Теги: рятувальники, Волинь
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