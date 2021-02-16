На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



21 січня вранці рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса відтягли зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги “103” між селищем Торчин та селом Хорохорин Торчинської громади.



У зв’язку з погодними умовами водій авто не впорався з керуванням та автівка застрягла у сніговому заметі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники селища Торчин надали допомогу водію автомобіля швидкої допомоги, який застряг у сніговому заметі.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.21 січня вранці рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса відтягли зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги “103” між селищем Торчин та селом Хорохорин Торчинської громади.У зв’язку з погодними умовами водій авто не впорався з керуванням та автівка застрягла у сніговому заметі.

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