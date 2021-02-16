На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО

На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
Рятувальники селища Торчин надали допомогу водію автомобіля швидкої допомоги, який застряг у сніговому заметі.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

21 січня вранці рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса відтягли зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги “103” між селищем Торчин та селом Хорохорин Торчинської громади.

У зв’язку з погодними умовами водій авто не впорався з керуванням та автівка застрягла у сніговому заметі.

На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО

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Теги: швидка, ДСНС, сніг
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