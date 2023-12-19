З'явилося відео ДТП, яке у Луцьку спричинив п'яний водій Lexus

З'явилося відео ДТП, яке у Луцьку спричинив п'яний водій Lexus
В мережі з'явилося відео дорожньо-транспортної пригоди за участі п'яного водія в обласному центрі Волині.

Відео опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

20 січня 2024 року, о 11 год 27 хв, диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, по вулиці Глушець, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі двох легкових автомобілів.

"Водій автомобіля марки «Lexus» не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Volkswagen», який зупинився на червоний сигнал світлофора перед пішохідним переходом. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на щастя ніхто не постраждав", - про це повідомили муніципали.

В патрульній поліції повідомляють, що у винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

На нього склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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