З'явилося відео ДТП, яке у Луцьку спричинив п'яний водій Lexus
Сьогодні, 10:23
В мережі з'явилося відео дорожньо-транспортної пригоди за участі п'яного водія в обласному центрі Волині.
Відео опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
20 січня 2024 року, о 11 год 27 хв, диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, по вулиці Глушець, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі двох легкових автомобілів.
"Водій автомобіля марки «Lexus» не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Volkswagen», який зупинився на червоний сигнал світлофора перед пішохідним переходом. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на щастя ніхто не постраждав", - про це повідомили муніципали.
В патрульній поліції повідомляють, що у винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.
На нього склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
20 січня 2024 року, о 11 год 27 хв, диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, по вулиці Глушець, було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі двох легкових автомобілів.
"Водій автомобіля марки «Lexus» не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Volkswagen», який зупинився на червоний сигнал світлофора перед пішохідним переходом. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на щастя ніхто не постраждав", - про це повідомили муніципали.
В патрульній поліції повідомляють, що у винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.
На нього склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З'явилося відео ДТП, яке у Луцьку спричинив п'яний водій Lexus
Сьогодні, 10:23
Яка ситуація на всіх напрямках фронту станом на ранок 21 січня
Сьогодні, 09:00
У ніч повномасштабного вторгнення росії Ілля був на посту: історія загиблого 19-річного Героя з Волині
Сьогодні, 08:00
Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, – Фіцо
Сьогодні, 06:09