Скільки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу

Скільки окупантів та техніки противника знищили захисники України за минулу добу
Сили оборони України щодня нищать окупантів, які вдерлися на наші землі. За минулу добу українські воїни знищили понад 700 солдатів, 10 танків та 11 ББМ противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
танків ‒ 6181 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
артилерійських систем – 8875 (+7) од,
РСЗВ – 968 (+1) од,
засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)
Дані уточнюються.

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Теги: війна, Україна, втрати противника
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