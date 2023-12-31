Яка ситуація на всіх напрямках фронту станом на ранок 21 січня

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, стріляючи ракетними системами не тільки по військових, але й по численних цивільних цілях.Протягом доби 20 січня відбулось 80 бойових залучень. Противник завдав загалом 3 ракет (зенітними керованими ракетами С-300 по інфраструктурі Новоградівки (Донецька область)) та 4 авіаційних ударів, 58 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків та іншу цивільну інфраструктуру, - повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.Авіаудари вдарили по Чернацьке та Середина-Буда (Сумська область),Під артилерійський обстріл потрапили понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», вісь Куп’янська: українські оборонці відбили 21 атаку противника біля Синьківки, Петропавлівки (Харківської області) та Стельмахівки (Луганська область).Лиманська вісь: українські захисники відбили 6 атак окупантів біля Терни та Ямполівки (Донецька область), а ще 7 атак у околицях Серебрянського лісництва Білохорівка (Луганська область).Вісь Бахмут: Сили оборони України відбили 8х атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).Оперативно-стратегічне угруповання "Таврія", вісь Авдіївка: українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, за добу 20 січня Сили оборони України відбили 11 атак противника в районі Авдіївки, ще 12 атак на південь від Сєверне, Водяне, Первомайське та Невельське (Донецька область).Вісь Мар'їнки: українські війська продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Українські війська відбили 6атак у цьому районі.Шахтарське вісь: ворог не проводив жодних наступальних (штурмових) операцій.Запорізька вісь: Сили оборони України відбили 1х атаку противника на захід від Вербове (Запорізька область).Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вивести українські війська з позицій. Протягом доби 20 січня противник спробував 6х невдалих штурмів на позиціях українських військ.Водночас українські бійці проводять активні операції з нанесення окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.Протягом доби 20 січня авіаційні удари України завдали 6 зосередження військ, озброєння та військової техніки, 1 зенітної ракетної системи, 1 складу боєприпасів та 1 центру зв'язку противника.Українські ракетні війська уразили 3x концентрації військ, зброї та військової техніки, 1 командний пост та 1x станцію електронної війни російських окупантів.