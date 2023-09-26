Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
Сьогодні, 11:04
В ЛНТУ відбулися урочистості з нагоди випуску та вручення дипломів для понад 1250 магістрів.
Про це повідомили на сторінці університету.
Урочистий момент об’єднав здобувачів освіти, серед яких є батьки і їхні діти, одружені пари, які знайшли кохання у стінах університету та навіть випускник, дружина якого саме у цей момент народжує. А ще, серед випускників були ті, хто зумів поєднати дві надзвичайно важливі справи: наполегливо працювати над здобуттям вищої освіти та мужньо відстоювати свободу України.
Тож ректор ЛНТУ Ірина Вахович урочисто вручила дипломи нашим мужнім захисникам, бажаючи їм міцного здоров’я, перемоги і щасливого майбутнього у вільній Україні, а також привітала кожного зі здобувачів, які отримали омріяний диплом магістра.
«Сьогодні ви маєте змогу отримати підтвердження навчання у нашому Луцькому національному технічному університеті. Це той університет, який ви обрали кілька років тому і який буде у сторінці вашої біографії, сподіваюся, що ви пишатиметеся цією сторінкою у своїй історії. Я вам бажаю усвідомлення вашої місії і як би не склалася ваша доля, будьте найкращим і найнеобхіднішим елементом у вашій сім’ї, у тому середовищі, де ви надалі будете реалізовуватись. Ми завжди повторюємо, що готуємо не найманих працівників, а власників свого бізнесу. Тому ми вас надихаємо об’єднуватися з однодумцями і створювати власні проекти. Сподіваємося, що ваше серце повірить у ваш успіх і ви самі повірите у те, що зможете досягнути кращого і більшого», - звернулася у вітальній промові Ірина Вахович.
На завершення декани також вітали своїх випускників, з якими пліч-о-пліч крокували останні кілька років, та оголосили наказ про «відрахування із числа студентів». Одночасно, ректор та запрошені гості вручили випускникам омріяні дипломи.
Випускники подякували своїм наставникам за віддану працю, знання та увагу, мотивацію і натхнення на подальше професійне зростання.
Нагадаємо, 16 січня, у Волинському облмуздрамтеатрі відбулося урочисте вручення дипломів випускникам найбільшого ЗВО Волині. Омріяні дипломи отримали майже 1700 випускників ВНУ імені Лесі Українки.
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Про це повідомили на сторінці університету.
Урочистий момент об’єднав здобувачів освіти, серед яких є батьки і їхні діти, одружені пари, які знайшли кохання у стінах університету та навіть випускник, дружина якого саме у цей момент народжує. А ще, серед випускників були ті, хто зумів поєднати дві надзвичайно важливі справи: наполегливо працювати над здобуттям вищої освіти та мужньо відстоювати свободу України.
Тож ректор ЛНТУ Ірина Вахович урочисто вручила дипломи нашим мужнім захисникам, бажаючи їм міцного здоров’я, перемоги і щасливого майбутнього у вільній Україні, а також привітала кожного зі здобувачів, які отримали омріяний диплом магістра.
«Сьогодні ви маєте змогу отримати підтвердження навчання у нашому Луцькому національному технічному університеті. Це той університет, який ви обрали кілька років тому і який буде у сторінці вашої біографії, сподіваюся, що ви пишатиметеся цією сторінкою у своїй історії. Я вам бажаю усвідомлення вашої місії і як би не склалася ваша доля, будьте найкращим і найнеобхіднішим елементом у вашій сім’ї, у тому середовищі, де ви надалі будете реалізовуватись. Ми завжди повторюємо, що готуємо не найманих працівників, а власників свого бізнесу. Тому ми вас надихаємо об’єднуватися з однодумцями і створювати власні проекти. Сподіваємося, що ваше серце повірить у ваш успіх і ви самі повірите у те, що зможете досягнути кращого і більшого», - звернулася у вітальній промові Ірина Вахович.
На завершення декани також вітали своїх випускників, з якими пліч-о-пліч крокували останні кілька років, та оголосили наказ про «відрахування із числа студентів». Одночасно, ректор та запрошені гості вручили випускникам омріяні дипломи.
Випускники подякували своїм наставникам за віддану працю, знання та увагу, мотивацію і натхнення на подальше професійне зростання.
Нагадаємо, 16 січня, у Волинському облмуздрамтеатрі відбулося урочисте вручення дипломів випускникам найбільшого ЗВО Волині. Омріяні дипломи отримали майже 1700 випускників ВНУ імені Лесі Українки.
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