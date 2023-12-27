Сини полеглого Героя з Волині віддали гроші, які напосівали, для бригади батька. ВІДЕО

Двоє синів загиблого на російсько-українській війні воїна з села Холонів на Горохівщині вирішили віддати гроші, які заробили під час посівання, для підрозділу, в якому служив їхній тато.Про це повідомив волонтер з Гороховапід час різдвяно-новорічних свят напосівали 10 000 гривень та вирішили підтримати 118 окрему механізовану бригаду, в складі якої захищав Україну від російських окупантів їхній тато"Не цукерки, не іграшки, а допомога побратимам татка - рішення, хоч і маленьких, проте Чоловіків. Справжні сини свого батька!Дякуємо! Все буде Україна!" - написав у дописі до відео передачі грошей хлопцями волонтер Віталій Гладун.Нагадаємо,Старший стрілець-оператор механізованого взводу 118 окремої механізованої бригади прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.Невдовзі у селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді,