Сини полеглого Героя з Волині віддали гроші, які напосівали, для бригади батька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
Двоє синів загиблого на російсько-українській війні воїна з села Холонів на Горохівщині вирішили віддати гроші, які заробили під час посівання, для підрозділу, в якому служив їхній тато.
Про це повідомив волонтер з Горохова Віталій Гладун.
Костянтин і Дем'ян Чируки під час різдвяно-новорічних свят напосівали 10 000 гривень та вирішили підтримати 118 окрему механізовану бригаду, в складі якої захищав Україну від російських окупантів їхній тато Олександр Чирук.
"Не цукерки, не іграшки, а допомога побратимам татка - рішення, хоч і маленьких, проте Чоловіків. Справжні сини свого батька!
Дякуємо! Все буде Україна!" - написав у дописі до відео передачі грошей хлопцями волонтер Віталій Гладун.
Нагадаємо, Олександр Чирук віддав своє життя 19 вересня 2023 року, захищаючи Україну від російських загарбників. Старший стрілець-оператор механізованого взводу 118 окремої механізованої бригади прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.
Невдовзі у селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді, на честь загиблого воїна вирішили назвати його рідну вулицю.
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Про це повідомив волонтер з Горохова Віталій Гладун.
Костянтин і Дем'ян Чируки під час різдвяно-новорічних свят напосівали 10 000 гривень та вирішили підтримати 118 окрему механізовану бригаду, в складі якої захищав Україну від російських окупантів їхній тато Олександр Чирук.
"Не цукерки, не іграшки, а допомога побратимам татка - рішення, хоч і маленьких, проте Чоловіків. Справжні сини свого батька!
Дякуємо! Все буде Україна!" - написав у дописі до відео передачі грошей хлопцями волонтер Віталій Гладун.
Нагадаємо, Олександр Чирук віддав своє життя 19 вересня 2023 року, захищаючи Україну від російських загарбників. Старший стрілець-оператор механізованого взводу 118 окремої механізованої бригади прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.
Невдовзі у селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді, на честь загиблого воїна вирішили назвати його рідну вулицю.
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