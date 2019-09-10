У селі Холонів на честь загиблого Героя Олександра Чирука назвали його рідну вулицю

У селі Холонів на честь загиблого Героя Олександра Чирука назвали його рідну вулицю
У селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді, одну з вулиць назвали на честь загиблого воїна.

Про це повідомив начальник юридичного відділу Горохівської міської ради Юрій Мудрак.

"На підставі письмового колективного звернення мешканців нашої громади вулицю Гагаріна у селі Холонів було перейменовано на честь Героя, полеглого воїна Олександра Чирука", - написав представник міськради.

Перейменування вулиці проведуть без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.

На вулиці Гагаріна в селі Холонів, загиблий воїн Олександр Чирук народився і виріс, наразі там проживають його рідні.

Нагадаємо, 19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.

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Теги: Волинь, Олександр Чирук, перейменування, війна, Горохів, Холонів
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