У селі Холонів на честь загиблого Героя Олександра Чирука назвали його рідну вулицю
Сьогодні, 21:16
У селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді, одну з вулиць назвали на честь загиблого воїна.
Про це повідомив начальник юридичного відділу Горохівської міської ради Юрій Мудрак.
"На підставі письмового колективного звернення мешканців нашої громади вулицю Гагаріна у селі Холонів було перейменовано на честь Героя, полеглого воїна Олександра Чирука", - написав представник міськради.
Перейменування вулиці проведуть без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.
На вулиці Гагаріна в селі Холонів, загиблий воїн Олександр Чирук народився і виріс, наразі там проживають його рідні.
Нагадаємо, 19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.
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Про це повідомив начальник юридичного відділу Горохівської міської ради Юрій Мудрак.
"На підставі письмового колективного звернення мешканців нашої громади вулицю Гагаріна у селі Холонів було перейменовано на честь Героя, полеглого воїна Олександра Чирука", - написав представник міськради.
Перейменування вулиці проведуть без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.
На вулиці Гагаріна в селі Холонів, загиблий воїн Олександр Чирук народився і виріс, наразі там проживають його рідні.
Нагадаємо, 19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.
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