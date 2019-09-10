У селі Холонів на честь загиблого Героя Олександра Чирука назвали його рідну вулицю





Про це повідомив начальник юридичного відділу Горохівської міської ради Юрій Мудрак.



"На підставі письмового колективного звернення мешканців нашої громади вулицю Гагаріна у селі Холонів було перейменовано на честь Героя, полеглого воїна Олександра Чирука", - написав представник міськради.



Перейменування вулиці проведуть без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.



На вулиці Гагаріна в селі Холонів, загиблий воїн Олександр Чирук народився і виріс, наразі там проживають його рідні.



Нагадаємо, 19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Холонів, що в Горохівській міській територіальній громаді, одну з вулиць назвали на честь загиблого воїна.Про це повідомив начальник юридичного відділу Горохівської міської ради"На підставі письмового колективного звернення мешканців нашої громади вулицю Гагаріна у селі Холонів було перейменовано на честь Героя, полеглого воїна", - написав представник міськради.Перейменування вулиці проведуть без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.На вулиці Гагаріна в селі Холонів, загиблий воїн Олександр Чирук народився і виріс, наразі там проживають його рідні.Нагадаємо, 19 вересня,, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.

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