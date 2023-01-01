На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Чирук

Олександр Чирук.



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19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.



Олександр з перших днів війни покинув все і став до лав Збройних сил України на захист Вітчизни. Був веселим та доброзичливим, ніколи та нікому не відмовляв у допомозі, виховував двійко маленьких дітей, будував плани на майбутнє, але, нажаль, безжальна війна забрала життя ще зовсім молодого Героя. Низький уклін та вічна пам’ять тобі, Герою! Ти віддав своє життя за майбутнє нашої держави", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату, час зустрічі військовослужбоця та церемонію прощання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Своє життя за Батьківщину віддав житель села ХолонівПро це повідомили у Горохівській громаді.19 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Чирук Олександр Сергійович, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов’язок у Запорізькій області.Олександр з перших днів війни покинув все і став до лав Збройних сил України на захист Вітчизни. Був веселим та доброзичливим, ніколи та нікому не відмовляв у допомозі, виховував двійко маленьких дітей, будував плани на майбутнє, але, нажаль, безжальна війна забрала життя ще зовсім молодого Героя. Низький уклін та вічна пам’ять тобі, Герою! Ти віддав своє життя за майбутнє нашої держави", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату, час зустрічі військовослужбоця та церемонію прощання повідомлять додатково.

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