У Луцьку водій в`їхав на припарковану лавету та паркан

У Луцьку водій в`їхав на припарковану лавету та паркан
На вулиці Кравчука у Луцьку водій наїхав на припарковану лавету та паркан.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося це учора, близько 23-ї години, поблизу міського ринку. Про автопригоду на лінію 102 повідомив громадянин, який став її очевидцем.
У Луцьку водій в`їхав на припарковану лавету та паркан

Коли патрульні прибули на місце, то виявили, що водій автомобіля Toyota Corolla не був уважним, не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечного бокового інтервалу. Унаслідок цього він здійснив наїзд на лавету, яка стояла припаркована обабіч дороги, та паркан, що відділяв проїзну частину від тротуару.
У Луцьку водій в`їхав на припарковану лавету та паркан


На щастя, ніхто під час ДТП не постраждав. А от транспортні засоби та огорожа внаслідок удару були пошкоджені. Патрульні встановили господаря лавети, власник пошкодженого паркану ще встановлюється.

На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, лавета
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